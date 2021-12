Vaihingen (p). Wie wir bereits am Montag berichteten, kam es am Sonntag gegen 20.50 Uhr am Bahnhof in Vaihingen im Bereich der Unterführung in Richtung Kleinglattbach zu einem Raub. Ein 21 Jahre alter Mann wurde von drei vermutlich Jugendlichen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen