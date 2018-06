Drucken Ludwigsburg (p). Eine 20-Jährige wurde am Dienstag gegen 23.50 Uhr in Ludwigsburg-Nord Opfer eines Raubes. Die junge Frau war über die Reuteallee gelaufen und wollte die Unterführung der S-Bahnhaltestelle in Richtung Edurard-Spranger-Straße durchqueren. Dort lief sie auf... »