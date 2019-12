Zeugen stellen Unfallfahrer

Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Am Sonntag verschaffte sich ein Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Grünwiesenstraße in Bietigheim-Bissingen. Er drang über die Gebäuderückseite in das Haus ein und durchsuchte die Räume. Er nahm Bargeld in geringer Höhe und... »