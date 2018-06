Zeugen in Hochdorf gesucht

Hochdorf (p). Nachdem bislang unbekannte Täter am Dienstag gegen 2 Uhr in der Gartenstraße in Hochdof einen mutmaßlich nicht verschlossenen VW geöffnet hatten, sucht das Polizeirevier Vaihingen Telefon 0 70 42 / 94 10, nach Zeugen. Die Unbekannten durchsuchten das