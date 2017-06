Zeuge verfolgt flüchtenden Unfallverursacher

Sersheim/Kleinglattbach (p). Unfall nach Alkoholgenuss: Gegen 22.15 Uhr ist gestern ein 46-jähriger Fahrer eines BMW die L1125 von Sersheim kommend in Richtung Kleinglattbach gefahren und in einer Linkskurve unmittelbar vor dem Kreisverkehr der L1125/K 1683 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei berichtet, geriet er anschließend ins Schleudern, prallte gegen ein Verkehrszeichen und drei Leitpfosten, schleuderte im weiteren Verlauf in den Kreisverkehr, gegen den befestigten äußeren Rand der Insel und weiter in Richtung Kleinglattbach.

Von Kleinglattbach kommend wartete ein Zeuge mit seinem Pkw am Kreisverkehr. Als er den BMW auf sich zuschleudern sah, beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr in den Kreisverkehr ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Zeuge folgte dem zwischenzeitlich flüchtenden BMW-Fahrer und alarmierte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Der 46-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro.