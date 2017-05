Zeuge entdeckt die Flammen

Knittlingen (p). Aus noch bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstagabend im Gewann „Mößen“ in Knittlingen eine Scheune in Brand geraten. Die Flammen wurden gegen 21.35 Uhr von einem Zeugen von der Straße aus entdeckt. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand die Scheune bereits im Vollbrand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Knittlingen sowie Sternenfels konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Durch das hinzugezogene Technische Hilfswerk wurden die in der Scheune gelagerten Heuballen mit einem Radlader nach draußen gebracht.