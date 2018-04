Ludwigsburg (p). Einen Schaden von etwa 1100 Euro haben bislang unbekannte Täter angerichtet, die am vergangenen Wochenende auf dem Schulcampusgelände in Ludwigsburg ihr Unwesen trieben. Mehrere Scheiben in Schulgebäuden gingen zu Bruch. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Telefonnummer 0 71 41 / 18 53 53, in Verbindung zu setzen.