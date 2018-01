Sersheim (p). Einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am frühen Montagmorgen zwischen 4 Uhr und 4.20 Uhr im Blütenweg in Sersheim . Ein Zeitungsausträger hatte seinen Opel dort am Fahrbahnrand geparkt. Als er kurz darauf mit dem Auto weiterfahren wollte, bemerkte er den frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeug. Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht.