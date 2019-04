Bönnigheim (p). Wahrscheinlich wegen brennender Kerzen entwickelte sich am frühen Montag kurz nach 2.30 Uhr in einer Wohnung in der Sudetenstraße in Bönnigheim ein Feuer, bei dem ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro entstand. Eine Bewohnerin wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.