Widerstand nach Unfall

Ludwigsburg (p). Mit einem „aggressiven und unkooperativen 33-jährigen Autofahrer“, so die Polizei in einer Mitteilung, hatten es Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg in der Nacht von Sonntag auf Montag zu tun. Vorausgegangen war ein Auffahrunfall auf der