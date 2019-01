Drucken Diebstahl aus Umkleidekabine Möglingen (p). Nach einem Diebstahl, der am Samstag zwischen 15.30 und 16 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Möglingen verübt worden ist, sucht der Polizeiposten Möglingen nach Zeugen. Während eines Jugendspieltages suchten bislang unbekannte... »