Ludwigsburg (p). Mit einem Bolzenschneider hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht zum Montag an einer Werkzeugkiste auf der Pritsche eines in der Comburgstraße in Ludwigsburg abgestellten Lastwagen zu schaffen gemacht. Nachdem er drei Vorhängeschlösser geknackt hatte, ließ er Werkzeug im Wert von etwa 600 Euro mitgehen.