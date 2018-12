Wer kennt dieses Kunstwerk?

Ludwigsburg (p). In der Nacht zum 1. November ist es in Eglosheim zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Wie erst jetzt festgestellt wurde, erbeuteten die Täter dabei auch ein Gips-Halbrelief mit vergoldetem Rahmen von Johann Wilhelm Rau. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass das Relief mittlerweile achtlos weggeworfen oder Dritten zum Kauf angeboten wurde. Personen, die Hinweise zum Verbleib des abgebildeten Kunstwerks geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 /1 89, in Verbindung zu setzen.