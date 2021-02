Drucken Ölbronn-Dürrn (p). Nachdem am 19. Dezember 2020 in einem Wald bei Ölbronn-Dürrn, Gewann Espenhau/Mühlgraben, ein Ehepaar bewusstlos aufgefunden worden war, welches sodann verstarb, wurden zur Abklärung der Todesumstände durch die Staatsanwaltschaft in Pforzheim ergänzend die Obduktionen der... »