Wem gehören die Kamerumschafe?

Lomersheim/Mühlacker (p). Drei Kamerunschafe haben am Sonntag neben Beamten des Polizeireviers Mühlacker zwei Bürger und einen Schafbesitzer aus der Umgebung in Atem gehalten. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Zeugin gegen 17.30 Uhr die aus Richtung Lomersheim herantrottenden Tiere und folgte ihnen mit dem Fahrrad. Die Frau und ein weiterer Zeuge versuchten bis zum Eintreffen der Polizei, die Vierbeiner im Zaum zu halten, da diese mitten auf der Straße unterwegs waren. Bei Ankunft der Polizeistreife und des Schafzüchters, dem das Trio allerdings nicht gehörte, versuchten alle Beteiligten gemeinsam, die Tiere einzufangen. Bei ihren Fluchtversuchen überquerten die Schafe mehrmals die Bundesstraße 10, bis sie schließlich in einem Hof in der Rappstraße in Mühlacker festgesetzt werden konnten. Und dann wurde es akrobatisch: Dem Schafexperten und dem Zeugen gelang es in spektakulärer Weise bei ihrem letzten Ausbruchsversuch zwei der Schafe tatsächlich inmitten eines Sprungs aufzufangen und festzuhalten. Letztendlich wurden die Ausreißer von dem Schafzüchter in Obhut genommen und sind immer noch auf der Suche nach ihrem rechtmäßigen Besitzer. Der Eigentümer der Vierbeiner wird gebeten, sich der Polizei Mühlacker, Telefon 0 70 41/ 9 69 30, zu melden.