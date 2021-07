Drucken Sachsenheim (p). Auf einem Parkplatz vor einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße in Sachsenheim hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 10.40 und 11.20 einen Dacia Duster angefahren und dabei etwa 3000 Euro Sachschaden angerichtet. Anschließend entfernte er... »