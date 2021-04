Ludwigsburg (p). Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstag gegen 9.45 Uhr ein Wäschetrockner im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Ludwigsburg-Neckarweihingen in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 34 Kräften vor Ort und löschte den Brand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.