VW-Bus steht in Flammen

Löchgau (p). Ein Schaden über 40 000 Euro ist bei dem Brand eines Tabakwaren-Transporters entstanden, der sich am Freitag gegen 10.15 Uhr in der Erligheimer Straße in Löchgau ereignet hat. Auf Höhe der Einmündung zur Kelterstraße gerieten Akkus, die der VW-Bus geladen hatte, vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses in Brand. Der Fahrer konnte die Flammen nicht mehr unter Kontrolle bringen, woraufhin die Feuerwehr zum Einsatzort eilte. Der VW-Bus wurde mitsamt den geladenen Tabakwaren durch das Feuer zerstört.