Vor Seniorin entblößt

Hemmingen (p). Ein etwa 20-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 15 Uhr in der Eberdinger Straße unterhalb des Fußballplatzes am Seedamm am Ortsrand von Hemmingen gegenüber einer älteren Frau als Exhibitionist aufgetreten. Er saß mit heruntergelassener Hose auf einer dortigen Parkbank und sprach die Frau an. Als sie dann damit drohte, die Polizei zu rufen, ergriff der dunkel gekleidete Unbekannte die Flucht.