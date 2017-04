Drucken Auto zerkratzt Sersheim (p). Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zum Montag einen in der Grabenstraße in Sersheim angestellten Nissan zerkratzt. Der Schaden beträgt etwa 1600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Sachsenheim, Telefon 0 71 47 / 27 40 60, entgegen. »