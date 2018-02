Vaihingen (p). Am Sonntag ist es gegen 18.30 Uhr zu einer Körperverletzung in einer städtischen Unterkunft in Vaihingen gekommen. Ein verwirrter 39-jähriger Bewohner der Unterkunft ging offenbar wahllos in das Zimmer eines weiteren 39-Jährigen und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht. Anschließend wartete er auf die verständigten Polizeibeamten, die ihn in eine psychiatrische Einrichtung brachten.