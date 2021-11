Roßwag (p). Ein anscheinend verwirrter Mann ist am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf dem Hof eines Schotterwerks in der Manfred-Behr-Straße in Roßwag aufgefunden worden. Der gerufene Rettungsdienst konnte keinen Kontakt zu dem 29-Jährigen aufbauen, da sein Zustand apathisch war

