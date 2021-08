Drucken Steinheim (p). Vermutlich um ihren Frust über Falschparker zum Ausdruck zu bringen, hat eine 37-Jährige am frühen Mittwochmorgen einen sehr drastischen Weg gewählt. Sie öffnete die Reifenventile von zehn in der Hauptstraße in Höpfigheim geparkten Fahrzeugen. Gegenüber... »