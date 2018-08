Bietigheim-Bissingen (p). Zwei bislang unbekannte Männer haben am Montagabend eine 39-Jährige in der Wobachstraße in Bietigheim-Bissingen aufgehalten. Einer der beiden hat versucht, ihr unter den Rock zu greifen. Die Frau konnte dies verhindern, indem sie auswich. Sie war gegen 19

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen