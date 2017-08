Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Vermutlich im Vorbeifahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer einen Opel Meriva beschädigt, der in der Nacht zum Donnerstag in der Egerstraße in Bietigheim am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa... »