Schwieberdingen (p). Am frühen Sonntagmorgen wurde durch einen Zeugen ein verunfalltes Fahrzeug im Grünstreifen der L 1140 bei einem Gewerbegebiet in Schwieberdingen festgestellt. Das Fahrzeug wies starke Unfallschäden auf und auch umstehende Bäume sowie eine Leitplanke waren in Mitleidenschaft gezogen worden

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen