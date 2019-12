Ludwigsburg (p). Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, schlugen noch unbekannte Täter in der Bottwartalstraße in Hoheneck zu. Die Einbrecher machten sich zunächst an ein Wohnhaus heran und hebelten an zwei Hauseingangstüren, bis die Verglasung einer der Türen splitterte. Im weiteren Verlauf gelang es ihnen, sich über diese Tür Zugang ins Innere zu verschaffen. Mutmaßlich durchsuchten die Unbekannten einen Teil des Hauses.