Aurich (red). Durch eine vergessene Babyflasche in einem Kochtopf kam es am Samstag gegen 17.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Schreinergasse in Aurich. Die Rauchmelder lösten aus und die Nachbarn verständigten die Feuerwehr. Nach einer Belüftung war der Einsatz abgeschlossen.