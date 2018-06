Verfolgungsjagd mit der Polizei

Drucken Lienzingen (p). Eine stark alkoholisierte Frau widersetzte sich am Mittwochnachmittag in Lienzingen Polizeibeamten. Bei einem Rettungsdiensteinsatz gegen 15.50 Uhr in der Friedenstraße verhielt sich die 50-jährige Frau bereits äußerst aggressiv, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Im weiteren... »