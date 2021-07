Möglingen (p). Mit geöffneter Hose hat ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr eine 37-jährige Frau von der Raitestraße in Möglingen über den parallel verlaufenden Feldweg in Richtung Kleinaspergle verfolgt. Der Täter wurde als etwa 1,70 Meter groß und schlank mit dunklen Teint kurzen, lockigen Haaren und Dreitagebart beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine kurze, dunkelblaue Hose, ein dunkelblaues T-Shirt und Sportschuhe.