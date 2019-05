Verbrannter Teig führt zu viel Rauch

Vaihingen (p). Ein Brandmelder in einer Bäckerei in der Planckstraße in Vaihingen hat am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Doch die insgesamt elf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vaihingen, die mit zwei Fahrzeugen vor Ort waren, mussten am vermeintlichen Brandort nicht eingreifen. Wie sich herausstellte, hatte ein verbrannter Mürbteig nach dem Herausziehen aus dem Backofen zu einer massiven Rauchentwicklung geführt und für den Fehlalarm gesorgt.