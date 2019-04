Marbach (p). Einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro richtete ein Vandale an, der am Montagabend in der Kirchenweinbergstraße in Marbach einen VW zerkratzte. Zwischen 18 und 22 Uhr beschädigte der Täter das Auto auf der Fahrerseite komplett. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach unter der Telefonnummer 071 44 / 90 00 entgegen.