Drucken Ludwigsburg (p). Nach zwei in Ludwigsburg verübten Körperverletzungsdelikten hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl gegen einen 20-Jährigen aus Ludwigsburg beantragt. Er wurde am Dienstag von Kriminalbeamten festgenommen. Die Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart setzte den Haftbefehl in Vollzug und... »