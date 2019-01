Unfallflüchtiger gesucht

Sachsenheim (p). Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigte in der Kirchhofstraße in Großsachsenheim am Samstag gegen 19.30 Uhr beim Rückwärtsfahren einen dort abgestellten VW-Polo eines 49-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung