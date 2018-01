Drucken Tamm (p). Ein anonymes Bedrohungsschreiben löste gestern Morgen einen Polizeieinsatz in Tamm, Hohenstange aus. Es wurde kurz vor 8.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Ulmer Straße gefunden, worauf die Marktleitung die Polizei verständigte. Der Verfasser drohte,... »