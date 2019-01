Unfallflucht nach Kollision

Steinheim (p). Nach einer Unfallflucht am Montag gegen 19.45 Uhr auf der Landesstraße 1100 in Steinheim sucht das Polizeirevier Marbach, Telefon 0 71 44 /90 00, nach Zeugen. Ein 30 Jahre alter Citroën-Lenker, der in Richtung Murr unterwegs war, wollte laut Polizei auf Höhe der Steinbeisstraße links abbiegen. Ein bislang unbekannter Autofahrer wollte nahezu zeitgleich von der Steinbeisstraße auf die L 1100 einfahren und übersah den Citroën-Fahrer vermutlich. Er nahm ihm die Vorfahrt und die beiden Autos stießen zusammen.