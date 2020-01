Gerlingen (p). Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der zwischen Sonntag, 14.30 Uhr, und Montag, 15 Uhr, in der Straße „Schelmengraben“ in Gerlingen am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Wagen wurde an der Fahrerseite in Höhe von etwa 2500 Euro beschädigt. Der Verursacher machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen können sich beim Polizeirevier Ditzingen, Telefon 0 71 56 / 435 20 melden.