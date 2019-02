Sersheim (p). Obwohl er an einem Citroën einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro angerichtet hatte, suchte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker das Weite, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Wagen war zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Donnerstag, 23.15 Uhr, in der Einsteinstraße in Sersheim abgestellt und wurde am Kotflügel hinten links beschädigt.