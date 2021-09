Freiberg (p). Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Freitagabend und Samstagmittag einen in der Ruitstraße in Freiberg geparkten Mercedes Vito vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Mercedes entstand Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0 71 44 / 90 00 entgegen.