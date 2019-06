Unfallflucht in der Austraße

Vaihingen (p). Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Vaihingen gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Montag zwischen 15 und 18 Uhr in der Austraße in Vaihingen unterwegs gewesen ist. Der Unbekannte touchierte einen geparkten Ford und hinterließ einen Schaden von etwa 1500 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 70 42 / 94 10, an das Polizeirevier in Vaihingen zu wenden.