Vaihingen (p). Das Polizeirevier Vaihingen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Montag in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen. Zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr parkte dort ein Skoda auf dem Längsparkstreifen vor dem Freibad. Dieser wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Am Skoda entstand Schaden in Höhe von 1500 Euro.