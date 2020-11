Sachsenheim (p). Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Donnerstag zwischen 7.30 und 14.30 Uhr einen in der Bertha-Benz-Straße in Großsachsenheim abgestellten Peugeot. Der Schaden wurde auf etwa 900 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Vaihingen sucht Zeugen.