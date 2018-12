Unfallfahrer auf und davon

Enzweihingen/Hochdorf (p). Das Polizeirevier Vaihingen sucht nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B 10 unter der Telefonnummer 0 70 42 / 94 10 Zeugen und bittet diese, sich zu melden. Insbesondere wird der Fahrer eines gelben Kleinwagens gesucht. Eine 58-Jährige kam gegen 6.50 Uhr in einem Ford aus Richtung Hochdorf. Sie bog von der Landesstraße 1136 nach rechts auf die B 10 in Richtung Stuttgart ab.

Kurz darauf kam es auf bislang unbekannte Weise zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen, der links von ihr fuhr und anschließend in Richtung Markgröningen abbog. Der Ford wurde an der Fahrertür und dem vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Von dem noch unbekannten Kleinwagen konnten Lackspuren am Ford gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an.