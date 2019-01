Bietigheim-Bissingen (p). Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und Schaden in Höhe von etwa 30 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Montag gegen 20 Uhr in der Metterzimmerer Straße in Bietigheim-Bissingen gekommen ist. Vermutlich übersah ein 28 Jahre alter Audi-Fahrer, der von der Hillerstraße in die Metterzimmerer Straße abbiegen wollte, eine vorfahrtsberechtige 61 Jahre alte Frau, die ebenfalls einen Audi lenkte.