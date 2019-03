Unfall unter Drogeneinfluss

Pleidelsheim (p). Auf der Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg ist es am Montagabend gegen 22.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 23-jähriger Opel-Fahrer in der Autobahnausfahrt Pleidelsheim die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem 23-Jährigen Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Sie veranlassten die Entnahme einer Blutprobe.