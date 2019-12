Unfall unter Alkoholeinfluss

Wiernsheim (p). Gegen 6 Uhr am Sonntag war ein BMW-Fahrer auf der L 1134 von Mühlacker kommend in Richtung Pinache unterwegs. In einer Rechtskurve kam der 19-jährige Fahrer vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrfach, verletzt wurde niemand. Der Heranwachsende entfernte sich vom Unfallort, im Rucksack im Auto wurden Drogenreste gefunden. Ein Alkoholtest des Fahrers ergab später einen Wert von über einem Promille. Der Führerschein ist weg.