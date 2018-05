Drucken Ludwigsburg (p). Möglicherweise wurde ein 23-Jähriger am Donnerstagmittag auf dem Gelände des Alten Friedhofs in der Rosenstraße in Ludwigsburg Opfer eines versuchten Raubes. Er begab sich gegen 12.30 Uhr alleine mit einer Stichverletzung im Bauchbereich in die... »