Unfall durch Sekundenschlaf

Wiernsheim (p). Nach bisherigem Stand der Ermittlungen der Polizei ist Samstagnacht ein VW-Fahrer wegen Übermüdung von der Fahrbahn abgekommen. Der 54-jährige Fahrzeugführer fuhr gegen 3 Uhr auf der Landesstraße 1134 von Wiernsheim in Richtung Mönsheim. Offensichtlich kam der VW-Fahrer wegen eines Sekundenschlafs in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Durch den Aufprall verletzte sich der 54-Jährige leicht. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.