Drucken Ditzingen (p). Verbale Streitigkeiten haben am Dienstag gegen 17.10 Uhr in der Ditzinger Straße im Ortsteil Hirschlanden zu einem Polizeieinsatz geführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sich ein unter Alkoholeinfluss stehender 31 Jahre alter Mann in einem Café... »