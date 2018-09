Ludwigsburg (p). Am Montag gegen 17.20 Uhr hat sich in der Siegesstraße in Ludwigsburg ein Unfall zwischen einem Mercedes und einem Toyota ereignet. Vermutlich beim Rückwärtseinparken in eine Parklücke touchierte der Fahrer des Toyota den Mercedes einer 23-Jährigen Frau, die hinter ihm verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.